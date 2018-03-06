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06 Mart 2018 Salı
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    • Bolu kadın erkek eşitliğinde ilk 10’da

    Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin "Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2018" raporunu yayımladı.

    06 Mart 2018 Salı 13:06
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    Bolu kadın erkek eşitliğinde ilk 10’da
    Haber: Aysun Beykoz

    Yayımlanan rapora göre il düzeyinde sağlık, belediye meclisinde kadın-erkek oranları, eğitim ve iş gücüne katılım göstergeleriyle 2017 yılına ilişkin veriler kullanılarak, Bolu en eşitlikçi 10 il arasına girerken listedeki yerini yukarıya taşıdı. Bu iller sırasıyla; İstanbul, Rize, Ankara, Bursa, Tunceli, Bolu, Antalya, Eskişehir, Düzce ve Kocaeli olarak sıralandı. İyileşme gösteren ikinci 10 il ise sırasıyla Artvin, Trabzon, İzmir, Tekirdağ, Yalova, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Sinop ve Muğla olarak kayıtlara geçti. Sıralamada en çok dikkati çeken illerden biri İzmir olurken, bir önceki raporda 6. sırada yer alan İzmir, yeni raporda 7 sıra gerileyerek 13. sıraya indi.

    Raporun sonuç kısmında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke geneline yayılması için yerel düzeyde bunun gözetilip gözetilmediğini ölçmek, sonuçları değerlendirmek ve çıkan sonuçlardan toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirilmek gerektiği belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ekonomi, Politikaları, Araştırma, Vakfı

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