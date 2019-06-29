Haber: Esra Öztürk

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenecek olan Bolu Kadın Girişimcisini Arıyor adlı yarışmanın detayları geçtiğimiz gün Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantı ile açıklandı. TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada yarışmayı gelenekselleştirmek istediklerini belirterek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak asli amacımız olan, ilimizde kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, kadınlarımızın iş dünyasında ve sosyal yaşantılarında yerinin arttırılması için faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kadınlarımız arasında girişimcilik fikrini yaygınlaştırmak, girişimciliği teşvik etmek amacıyla yaptığımız faaliyetlerden biri de ‘Bolu Kadın Girişimcisini Arıyor’ isimli girişimcilik ve iş fikri yarışmamızdır. Bir önceki dönem kurulumuz tarafından başlatılan ve bu güne kadar iki kez gerçekleştirdiğimiz bu yarışmayı, yeni dönemde de devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“BÜTÜN KADINLARIMIZI YARIŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Kadın Girişimciler Kurulu, açıklamalarının devamında yarışmaya başvuruların 2 Eylül’e kadar yapılabileceğini söyledi. Kurul yaptığı açıklamada ayrıca şu sözlere yer verdi: “Kadınlarımızın, iş fikrine sahip olmak ve hali hazırda aktif girişimci olmamak dışında hiçbir başvuru şartı istenmiyor. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yarışmamızda dereceye girenlere, odamızın düzenleyeceği bir tören ile belgelerini takdim edeceğiz. Ayrıca, yarışmada birinci olan kadın girişimci adayımızın iş yeri açılışı, organizasyon giderlerine kurul olarak destek sağlayacağız. Bu vesile ile bizlere güvenen ve kurulumuzun çalışmalarına her daim destek veren, Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Türker Ateş’e ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ederiz. ‘Benim de bir fikrim var’ diyen her kesimden bütün kadınlarımızı yarışmaya davet ediyoruz. Yarışmaya başvurmak isteyenler, odamız veya kurulumuz ile iletişime geçerek başvuru formlarını temin edebilir ya da sosyal medya hesaplarında yer alan kayıt formunu doldurarak başvurularını odamıza iletebilirler.”