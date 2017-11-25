Haber: Semih BAYKAL

İlimiz trafiğe kapalı İzzet Baysal Caddesi’nde, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile düzenlenen yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdür vekili Timuçin Esen, Bolu Kadın Dayanışma Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Demokrasi Meydanı’nda Bolu Belediye Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Anıtpark’a kadar pankartlar eşliğinde devam etti.

Anıtpark’ta devam eden etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası protokol konuşmaları yapıldı. İlk olarak kürsüye gelen İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdür vekili Timuçin Esen; “Kadınlar bir toplumu ayakta tutan kahramanlardır. Yapıları gereği erkeklerden daha az güçlü olan kadınlar her ne olursa olsun şiddeti kesinlikle hak etmemektedir. Bizler kadına yönelik şiddetin her türlü biçimini kınıyor ve dur diyoruz. Cinsiyete dayalı şiddet insan hakları ihlalidir. Bizim medeniyetimizde ve inanç değerlerimizde şiddetin yeri yoktur” dedi.

Esen’in ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu; “Biz kadınlar öfkeye karşı sevginin, çatışmaya karşı uzlaşının, hor görüye karşı hoşgörünün yıkıma karşı daha iyi olan dönüşümün gücüyüz. Sahip olduğumuz bu güç bugün dünyanın temel sorunlarından biri olan ayrımcılık ve şiddete karşı en büyük panzehirdir.

Üzülerek şahit oluyoruz ki dünyada ve ülkemizde insan hakları konusunda son yıllarda önemli kazanımlar elde edilmesine rağmen ne yazık ki kadına karşı şiddet sürüyor. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın yeryüzünün her neresinde olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız ama özellikle kadına ve çocuğuna şiddete insanlığa ihanet kabul ediyoruz.

Bakanlık tarafından yapılan kadın yönelik aile içi şiddet araştırmasına göre Türkiye’de her 10 kadından 4 ü eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ama elbette kadına yönelik şiddet sadece fiziki olarak değerlendirilemez. Kız çocuklarının okutulmaması toplumsal yaşamda cinsiyet ayrımcılığı karar alam sürecinden dışlanma iş yaşamındaki ekonomik eşitsizlikler ya da kadının evine kapatılması da kadın iradesine kadın onuruna vurulan prangadır”

YÜRÜYÜŞE ERKEK DESTEĞİ

Kadın Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü için düzenlenen yürüyüşte ise erkeklerin desteği gözlerden kaçmadı. Kadınlarla beraber yürüyen erkekler taşıdıkları pankartlarla kadına şiddete dur demek için çağrıda bulundu. Taşıdığı pankartlarda ‘Cennet anaların ayakların altındadır, Kadına şiddete sıfır tolerans” yazan pankartlarla erkekler kadınlara destek verdi.