Bolu kar kalınlığı sıralamasında 4’ncü

Haber: Okay Özcan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün kar yağışı olan şehirler ve noktalarda kar kalınlıklarını ölçüyor. Ölçümler daha sonra Genel Müdürlüğün sitesinde tek tek paylaşılarak son durum hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuluyor. 22 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde birçok noktaya kar yağışı düştü. En yüksek ve en düşük kar kalınlığı olan noktalarda belirlendi. En yüksek kar kalınlığına sahip alan ise 1 metre 65 santim ile Van Bahçesaray'a bağlı Karabet tepesi oldu. Konya Bozkur'a bağlı Sorkun yaylası 1 metre 14 santim ile ikinci sırada yer alırken, Erzincan Refahiye'ye bağlı Kayı köyü 1 metre 12 santim ile 3. sırada yer aldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 1 metre 4 santim ile dördüncü, Kocaeli Kartape Kayak Merkezi 97 santimetre ile beşinci, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 90 santimetre ile altıncı, Erzurum İspir Ulutaş'da 84 santimetre ile yedinci, Zonguldak Devrek'e bağlı Acusu Tepesi Radar Sahası 76 santimetre ile sekizinci, Kayseri Tomarza'ya bağlı Arslantaş köyü 69 santim ile dokuzuncu, Hakkari Kayak Merkezi ise 69 santim ile onuncu sırada yer aldı.