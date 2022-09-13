Yüzölçümü : 104,00 m²
Arsa Payı : 1/48
Kıymeti : 250.000,00-TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 31/10/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 30/11/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Bolu Karamanlı Mahallesi'nde 104 m² daire mahkeme kararı ile satılacak
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, Karamanlı Mahallesi, 470 Ada, 31 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Özellikleri : Satış konusu taşınmaz Karamanlı Mahallesi Ferahevler Sitesi D Blok 1. Kat, 5 nolu B. Bölüm olup, konutun bulunduğu binanın yaklaşık 40 yıllık olduğu, binada asansör bulunmadığı, konutun 2 oda 1 salon, mutfak, WC, Banyo ve 2 adet balkon mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 104,00 m²
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