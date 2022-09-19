Bolu Karamanlı Mahallesi'nde 15 m² dükkan icradan satılacak

Kentin ilk kurulan mahalleri içinde yer aldığı için kent merkezine, resmi kurumlara, eğitim ve sağlık kuruluşlarına 2-3 dakikalık yürüme mesafesi içindedir. Kuzeyinde kapalı pazar alanı, Bolu Şehir Stadyumu, batısında Sakarya İlkokulu, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, kuzeybatısında Yeşil Cami, güneyinde Bolu Belediyesi hizmet binası mevcuttur. Planlı gelişmesi süren bölgenin ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Bölgenin yapılaşması yaklaşık olarak %95 oranında tamamlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul; 1-) 2 Bodrum+zemin+3 normal katlı olarak bitişik nizamda betonarme yapı ve tarzında inşa edilmiştir. 2-) Bina girişi projesine uygun olarak 1. Bodrum kat doğu yönden yapılmaktadır. 3-) Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır. 4-) Giriş kapısı demir doğrama, merdiven boşlukları ve merdivenleri mozaik betondur. 1. Bodrum Kat 14. Nolu B.B Dükkan; 1-) Pasaj girişine göre orta arka tarafta yer almaktadır. 2-) Pasaj içindeki koridora cephelidir. 3-) Yaklaşık 15 m2 net kullanım alanına sahiptir. İçine girilemediği için dekorasyon özellikleri tespit edilememiştir. Taşınmaz tapu takyidat raporu incelendiğinde taşınmaz üzerinde" Y.P.T.:19/03/1982, YOLA TECAVÜZÜ VARDIR, KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI, 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI " Beyanlar bulunmaktadır. NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

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