Bolu karlar altında

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da ölçüldü. Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezine gelenler, pistlerde kayak ile snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor. Muğla'dan gelen Ayşe Naz Özyalçın, keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Kayak yapmayı çok sevdim. Buraya daha önce gelmemiştim. Çok güzel bir yer, pistleri de çok güzel " diye konuştu. Ferhat Özyalçın da karın tadını çıkardıklarını dile getirerek, "Hava şartları iyi şu an kaymak için. Martın son günlerinde etkili olan kar yağışı bizim açımızdan iyi " ifadesini kullandı.

Abant’ta kar kalınlığı 50 santimi buldu

Doğa harikası Abant Tabiat Parkında da 3 gündür kendini gösteren kar yağışı sonrası beyaz bir görüntü oluştu. Kar yağışının devam ettiği Abant'ta yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, Abant'ı ziyaret eden tatilciler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

Bolu Dağı’nda devam eden kar yağışı

Bolu Dağı'nda 3 gündür devam eden kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı özellikle D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Yumrukaya, Abant gişeleri, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler, Anadolu Otoyolu'nda ise Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkisini sürdürüyor. Düzce kesiminde Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadükler ile D-100 bölümündeki Bıçkıyanı, Heyelan, Sarıçökek, Dipsizgöl, Topuk Yaylası bölgesinde, araçların güçlükle ilerlediği görülüyor. Bölgede, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesinin yanı sıra sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığının yer yer 55 santimetreye ulaştığı görülüyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 22:15