Haber: Esra Öztürk

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özel halk otobüslerinde kullanılan “Bolu Kart” ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Özel Halk Otobüslerinde kullanılan kişiselleştirilmiş kartlar ile ilgili ‘yeni başvuru’, ‘vize’ ve ‘dolum işlemlerinin, “Bolu Kart” ofislerinden yapıldığını belirtilerek, şöyle denildi: “Tüm öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız söz konusu işlemlerini Pazar günleri hariç her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında belediye binası arkasında bulunan pazaryeri tünelindeki veya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü Aktivite Merkezi’ndeki ‘Bolu Kart’ ofislerinden yapabilirler. ”