Yüzölçümü : 2.652 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.246.244,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Parsel Gelişme konut alanında kalmaktadır. Ekte sunulan plan notlarına göre uygulama yapılacaktır. Taralı kısımlar yolda kalmaktadır. Parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanunun 18.madde uygulaması yapılacaktır. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri geçerlidir. Yola mesafe 5 inşat cephesi 6,00 inşaat derinliği 10,00 inşaat tarzı bahçeli kat adeti bordum hariç 3 kat saçak seviyesi 9,50 yanarka bahçe mesafesi 3 m'dir.
1. Satış Günü : 28/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/10/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3.KAT MAHKEMELER MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Kasaplar Mahallesi'nde 2652 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu ili merkez Kasaplar mahallesi Arpalık mevkiinde 2652 m2 yüzölçümlü 605 parsel sayılı taşınmaz. Mahalle sınırları içinde,%0-2 eğime sahip killi-tınlı toprak yapısına sahip su tutma kapasitesi orta toprak yapısı derin olmayan orta-derin yapıda geometrik dikdörtgen şeklinde yola cephesi mevcut değeri m2TL/m2* 2652 m2=2246244 TL. değer tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 2.652 m2
YORUM EKLE