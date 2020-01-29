Bolu kayboldu

Haber: C. Kutay Aykan

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen yoğun sis şehir merkezinde görüş mesafesinin 7 metreye kadar, Bolu Dağında da 2 metreye kadar düşmesine neden oldu. İzzet Baysal Caddesi adeta yoğun sis içerisinde kaybolurken, Bolu Dağında da trafik akışının yavaşlamasına neden oldu.

Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, sisin özellikle astım ve koah hastalıklarını tetiklediğini, böyle havalarda kesinlikle sokağa çıkıp havayı solumamaları tavsiye edildi. Öte yandan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri de Bolu Dağı mevkiinde kesinlikle sis lambalarının açık tutulması ve yol kenarlarında bulunan karayollarına ait sis sinyalizasyonuna riayet edilmesini, iki araç arasında mesafesinin de 25 metrenin altına düşmemesi konusunda uyardı.

Şehir merkezindeki yoğun sis saat 10.00 gibi etkisini kaybederken, önümüzdeki günlerde sabah saatlerinde yoğun sis olayının da devam edeceği bildirildi.