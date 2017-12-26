HABER:Aysun Beykoz

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece olduğu kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis yüzünden sürücüler ve vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte sisin yarın da etkili olmasının beklendiğini, hafta sonuna kadar yağış öngörülmediğini bildirdi. D-100 Karayolu, Mudurnu, Göynük, Yeniçağa ilçe yollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Güzergahta bulunan emniyet ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

