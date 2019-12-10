Bolu Kent Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Kent Müzesi, 28 Aralık 2018’de yenilerek ilimiz Kültür Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesinde bulunan eski Tekel Binası olarak bilinen yerde yeniden hizmete açılmıştı. Kente ait tarihi nitelikteki eşya, belge, fotoğraf, tablo, kartpostal ve yayınlarla dijital arşivlerin yer aldığı Bolu Kent Müzesi, öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve tez/ödev çalışması yapan üniversitelileri ağırlamaya devam ediyor.

Müze yetkilisi Gökhan Serin, Bolu Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bolu Kent Müzesi’ni tanıttı. Bolu Kent Müzesi’nin 2008 yılından beri Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyette bulunduğunu belirten Gökhan Serin, “Müzemiz 3 katlıdır. Birinci katında Bolu’yla ilgili eski gazeteler Bolu’da iz bırakmış kişiler-başta İzzet Baysal olmak üzere Hatta Emin Barın olsun, Mehmet Yücetürk olsun- onunla ilgili eserlerimiz bulunmaktadır. Eski Bolu fotoğrafları, 12 Kasım depremi, daha eski 57 ve 44 depremleri ile ilgili fotoğraflarımız bulunmaktadır. Belediye tarihimiz, belediyemizde görev yapan belediye başkanları ve çalışmalarıyla ile ilgili hazırlanmış olan belgeler; onun dışında Osmanlıca eserler, gazeteler, dergiler, kataloglar bulunmakta. Ayrıca spor köşemiz var; Boluspor olsun, sportif anlamda faaliyet gösteren diğer kurumlar olsun. Ve elbette Atatürk ve Bolu köşemiz var. Atatürk’ün bolu ziyareti ile ilgili dokümanlarımız var. Onun dışında birinci katta 8 ilçemiz ile ilgili dokümanlarımız bulunmaktadır” diye konuştu.

ESKİ RADYO, TELEVİZYON, MÜZİK ALETLERİ…

Müzenin ikinci katında ise ilimizin simgelerinden olan Köroğlu ile ilgili dokümanların yer aldığını söyleyen Serin açıklamasında ayrıca,”Müzemizin ikinci katında Köroğlu ile ilgili dokümanların dışında Türk Dünyası ile ilgili, Köroğlu Festivali kapsamında gelen kitaplar, dokümanlar, belgeler yer almaktadır. En üst katımız ise objeler katı. Burada eski radyolar, televizyonlar, müzik aletleri; onun dışında tarım aletleri, mutfak aletleri, daha önce kullanılan, halen daha kullanılan eserler bulunmaktadır” dedi.

“BOLU’YU TANIMAK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ”

Bolu Kent Müzesine okul gezileri düzenlendiğini belirten Müze Yetkilisi Gökhan Serin son olarak ise, “İlk ve orta dereceli okullarımızdan öğrenciler müzemizi ziyaret ediyor. Ayrıca öğretmenlerimiz, üniversiteden hocalarımız da gelmektedir ve muhtelif araştırmalar yapmaktadırlar geldiklerinde. Bu tür araştırmalara da kaynak olmaktayız. Öğrenciler ve hocalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızdan da müzemize gelerek bu tarih yolculuğuna çıkmak isteyenler oluyor. Biz burada ilimiz Bolu’nun tarihine ilişkin binlerce belge, yüzlerce obje, birçok fotoğraf ve çeşitli dokümanlar sergiliyoruz. Bolu’yu tanımak, araştırmak ve geçmişini görmek isteyen herkesi müzemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜZE HAKKINDA

Bolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarihsel ve kültürel geçmişimizi içerisinde barındıran Bolu Kent Müzesi, 500 metrekarelik alanda hizmet vermekte olup, dijital ortama aktarılan belgeler ile birlikte 25 bin 811 adet arşive ev sahipliği yapmaktadır. Köroğlu Diyar’ının geçmişine ışık tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Bolu Belediyesi, çeşitli müze, kütüphane ve devlet arşivinde yıllardır muhafaza edilen Bolu ve Köroğlu ile ilgili belgeleri inceletmiş, Osmanlı dönemine ait Bolu ve Köroğlu ile ilgili birçok belgeyi yapılan girişimler sonucu dijital ortamda bünyesine kazandırmıştır. Bolu’nun Hayırsever babası İzzet Baysal ile ilgili özel bir bölüm oluşturulmuş, Bolu’nun geçmişine ışık tutan her türlü belge, fotoğraf, harita, mühür, obje ile kültürel ve sanatsal olarak yapılan etkinliklere ait dokümanların bulunduğu koleksiyon Bolu Kent Müze’sinde sergilenmektedir.

Müze Dokümanları: 2755 adet Efemera, 3798 adet Fotoğraf, 553 adet Obje, 387 adet Köroğlu Arşivi, 228 adet Bolu Arşivi ve Dergiler, 166 adet Makamdan Gelen yayınlar, 24 bin 657 sayfa Dijital Kayıt