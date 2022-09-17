Yüzölçümü : 435,90 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 78.462,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 29/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 27/10/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3.KAT MAHKEMELER MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Kındıra köyünde 435 m² tarla mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu ili merkez ilçe Kındıra köyü Ericek mevkiinde 435,90 m2 tapunun 160 ada 35 parsel sayılı tarla niteliğinde taşınmaz.%0-2 eğime sahip killi-tınlı toprak yapısına sahip su tutma kapasitesi orta toprak yapısı derin olmayan orta-derin yapıda, geometrik dikdörtgen şeklinde, yola cephesi mevcut, taşınmazın m2 birim fiyatı 180,00TL/m2*435,90 m2 =78.462,00TL.değer tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 435,90 m2
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