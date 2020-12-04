Bolu kıpkırmızı oldu



Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile yüzde elli artış yaşanan illere yaklaşan Bolu’da “Hayat Eve Sığar” uygulamasındaki risk haritası kırmızıya büründü. Hayat Eve Sığar uygulamasında Bolu ve ilçelerinde ki 26 Temmuz 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibari ile kırmızıya dönüşmesi vaka artışlarını gözler önüne serdi. 120 gün önceki diğer renkler vaka artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Bolu’da tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından Ekim ayında vaka sayılarının yüzde 99 arttığını açıklamıştı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde artış hızının yüzde elli seviyesine yaklaştığını bildirmesi ile birlikte Bolu Valiliği il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile birçok yeni kısıtlama ve HES kodu uygulaması başlatılmıştı. Ayrıca, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske, mesafe ve sigara denetimlerini sıklaştırdı.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:06