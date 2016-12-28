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28 Aralık 2016 Çarşamba
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    • BOLU KIRMIZI ALARMA GEÇTİ!

    17 Aralık Cumartesi günü Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda 14 askerimiz şehit olmuş 56 kişi de yaralanmıştı. Yaşananların ardından 2. Komando Tugay Komutanlığı’nın bulunduğu Bolu’da da kırmızı alarma geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü, tüm hastane personeli ve Komanda Tugayındaki hafta sonu izinlerinin tümü iptal edildi.

    28 Aralık 2016 Çarşamba 12:20
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    BOLU KIRMIZI ALARMA GEÇTİ!

    Haber: Kasım Şahin

    Ülke genelinde artan terör olayları ve 17 Aralık Cumartesi günü Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında 14 askerin şehit olması, 55 askerin de yaralanması olayı Bolu’da kırmızı alarm verilmesine neden oldu. Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden verilen talimatla 24 saat personelin hazır bulunması istendi. Diğer yandan il emniyet müdürlüğünün tüm birimlerine talimat verilerek özellikle Komando Tugayı çevresinde, Orduevi yakınlarında önlemlerin arttırılması ve hafta sonu izinlerinin geçici bir süreyle kaldırılması talimatının verildiği öğrenildi. Emniyet güçleri Valilik binası ile Vali konutu çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

    KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

    Kayseri’deki hain saldırının sonrasında 2. Komando Tugay Komutanlığı’na ev sahipliği yapan Bolu’da da gerekli önlemlerin alınması için harekete geçildi. Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal’ın talimatıyla bir kriz masası oluşturuldu. Ayrıca bütün hastane çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği öğrenildi. Devlet hastanesinde çalışan tüm personelin günün 24 saati telefonlarını hiç kapatmamaları istendi. Ayrıca personelin birinci derece akrabalarının da iletişim bilgileri alınarak ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için önlem alındı. Öte yandan Komando Tugayında görev yapan subay ve astsubayların lojmanlara gidiş ve gelişleri esnasında polis ekipleri eskortluk yaparak çevre güvenliği alacak. Bu tedbirler karşılığında Bolu’da kırmızı alarm verilmiş oldu.

    Anahtar Kelimeler: 17, Aralık, Cumartesi, Günü, Kayseri

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