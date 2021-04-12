Bolu ‘kırmızı’ya boyandı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ocak ayı ortasında başlayan aşılama çalışmalarının hızlı ilerlemesi normalleşme konusunu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabineden Mart ayı itibariyle başlayan kontrollü normalleşme adımları kararları çıktı. Kararlar doğrultusunda iller risk durumuna göre ayrılarak sokağa çıkma kısıtlaması, iş yerlerinin çalışma saatleri ve usulleri de gevşetildi. Ancak normalleşme adımları ile birlikte kontrol altındaki salgın adeta kontrolden çıktı. Günlük toplam vaka sayısındaki hızlı yükselişin önüne geçilemedi. Artan vaka sayıları ağır hasta ve buna bağlı olarak vefat sayılarını da katladı. Son açıklanan günlük koronavirüs tablolarında ortala 55 bin pozitif vaka çıkarken vefat sayıları da 250 seviyelerine ulaştı.

BOLU ‘KIRMIZI’YA BOYANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğrayan virüsün tüm ülkeye yayıldığını belirtirken salgındaki yayılma etkisini ilimiz Bolu’da da gösterdi. Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasındaki haritaya göre ilimizin toplu yaşam alanı olan birçok bölge ‘kırmızı’ya boyandı. Çok yüksek riskli bölgelerdeki artış salgının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Emniyet ve sağlık ekipleri vatandaşları sürekli maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ederken Ramazan ayı ile birlikte sosyal hareketliliğin azalması bekleniyor. Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen aşılama çalışmalarında toplam sayı 100 bini geçti. 102 bin 500 seviyesine ulaşan toplam aşılamada 59 bin aşı 1. doz olarak uygulanırken 43 bin 500’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.