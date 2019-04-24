Bolu Kitap Kulübü Geleceği Ağırladı

Yaklaşık 20 çocuğun ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar daha önce okudukları kitapları sahneye çıkıp anlattılar.

Bolu Kitap Kulübü’nden Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Bolu’da kitap okuma kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan ve üyeleriyle belirli aralıklarla bir araya gelen Bolu Kitap Kulübü’nün bu haftaki misafirleri çocuklardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir araya gelen Bolu Kitap Kulübü üyeleri, çocukların ağzından çocuk kitaplarını dinledi.

Yaklaşık 20 çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, minikler daha önce okudukları kitapları, kulüp üyelerine anlattı. Kitap sunumlarını büyük bir başarı ile gerçekleştiren çocuklara, Bolu Kitap Kulübü tarafından çocuk kitapları hediye edildi. Amaçlarının çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu belirten Bolu Kitap Kulübü üyeleri, böylesine anlamlı bir günde ülkemizin geleceği olan çocukları kitapla buluşturdukları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.