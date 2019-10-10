Bolu Komando birliği sınırda

Haber: C. Kutay Aykan

Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerini yok etmek için, Suriye sınırında operasyon başlatıldı. Operasyon öncesi Bolu 2. Komando Tugayında görev yapan aslanlarımızdan bir tabur komando, birliklerimize destek vermek üzere Suriye sınırına konuşlandırıldı.

Hava harekatının başlamasının ardından kahraman komandolarımız da kara harekatına destek vermek üzere Suriye sınırında görev bekliyor. Komandolarımızın, barış sınırı harekatı çerçevesinde gelecek emri bekliyor. Reolarla Suriye sınırında bulunan bir tabur komandolarımızın sıcak çatışmaya girmesi ise an meselesi. Ülkemizin gözü kulağı artık sıcak bölgede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesinden, harekatın başladığını duyurması üzerine, Hava Kuvvetlerine bağlı F-16’lar YPG/PYD terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeleri ve sığınakları tek tek bombalamayı sürdürüyor.