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05 Kasım 2017 Pazar
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    • Bolu komando kandil’e girecek

    Bolu İli Seben İlçesinde Kurulu S.S. Merkez Dedeler Nimetli ve Civarı Köyleri Sulama Kooperatifi’nin 2004 yılında Soğuk Hava Deposu kurulumu amaçlı kullanmış olduğu kredi, bu kanun kapsamında yapılandırıldı.

    05 Kasım 2017 Pazar 09:51
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    Bolu komando kandil’e girecek
    Haber: Gönül Olutürk
    Şemdinli’de PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan kahramanlar dualar eşliğinde defnedilirken, Irak kuzeyindeki terör kamplarına yönelik operasyon sesleri giderek daha da yükseliyor. Küresel işgalcilerin bir yandan Suriye’yi kantonlara bölüp Türkiye’yi güney hattı boyunca PKK/PYD ile kuşatmaya çalıştığı, bir yandan da Irak kuzeyindeki terör bölgelerini koruyup genişletmeyi amaçladığı bu ortamda, Mehmetçiğin vatan bekası için hazırlandığı çok cepheli bir savaşın ayak sesleri artık daha net duyuluyor. Yeni Şafak'ın haberine göre askeri kaynaklar, son Şemdinli saldırısıyla birlikte bardağın taştığını, Türkiye’nin Irak kuzeyinde düğmeye basmak üzere olduğunu belirtiyor. Yurtiçinde bitme noktasına getirilen terör örgütüne kesin darbeler, Sincar ve Kandil’e yönelik operasyonlarla vurulacak. Bir süredir Irak’ın Zap bölgesinde orta seviyede devam eden harekâta, ‘çok yakında başlayacak kapsamlı intikalin işaret fişeği’ olarak bakılıyor. Sınır ötesi operasyon için güvenlik güçleri hazır bekliyor. Bölgede uzun süredir terörist avlayan Hakkari Dağ Komando ve Bolu Komando Tugaylarından seçkin birlikler emir verildiğinde sınırı geçecek. Yine bölgede Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı başta olmak üzere jandarma komando birlikleri ve jandarma özel harekâttan seçkin birlikler bulunuyor. PKK’ya yüksek teknoloji ürünü silahlarla yardım eden ‘müttefik’ ABD, Habur karşısındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı ile Fiş Habur bölgesinde ‘gözlemci’ tezgahıyla rol kapma telaşına düştü. Şemdinli’de PKK’lıların elinde bulunan AT-4 tanksavar silahının sahibi ABD, Türkiye’nin sınır ötesi operasyon planlarından büyük endişe duyuyor. Bu doğrultuda operasyon güzergahlarından Gara Dağları bölgesi kritik önem taşıyor. Çünkü Gara bölgesinde ABD’nin gizli üsleri bulunuyor. Sayıları 50’ye varan petrol kuyuları bu bölgede Amerikalıların kontrolünde. Türkiye’nin hava ve kara operasyonlarında da terörist elebaşlarının buralardaki ABD üslerinde gizlendiği öne sürülüyor. Bugüne kadar Gara bölgesine gerçekleştirilen hava operasyonlarında ABD tarafından Türkiye’ye koordinatlar verilerek bazı bölgelerin vurulmaması isteniyordu. Türkiye, daha çok PKK mağaralarının bulunduğu Gara Dağları’nın kuzeyine hava operasyonları düzenliyor, şimdiye dek bu bölgenin güney tarafına geçilmiyordu. Planlanan harekâtın Gara güneyini de kapsaması bekleniyor. Gara, sınıra en uzak PKK kamplarının bulunduğu yerler arasında. Türkiye'ye yaklaşık 70 km mesafedeki bu bölge, Zap çukurunun hemen yanında teröristler için hayli korunaklı durumda.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İli, Seben, İlçesinde, Kurulu

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