Bolu Komando Tugayı her yerde!



Haber: S. Özge Yücel

Türkiye, Pakistan Milli Günü etkinliklerine Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler seviyesinde katıldı. Törende Bolu 2’nci Komando Tugayı personeli milli teçhizatları ve mavi bereleriyle yürüdü. Bolu komandolarının yürüyüşü sırasında protokol üyeleri ayağa kalkarak selam dururken, Pakistanlı vatandaşların yüksek sesle tezahürat yaptığı ve alkışladığı görüldü. Komandoların geçişinde katılımcılara bilgi aktaran sunucu, “Pakistan-Türkiye dostluğu yaşasın! Türk Silahlı Kuvvetleri Dünya’nın 8’inci ve NATO’nun en büyük 2’nci ordusudur” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan geçit töreniyle ilgili, “Pakistan Millî Günü dolayısıyla İslamabad’da askerî geçit töreni düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in de katıldığı törende, Kahraman Mehmetçik şanlı sancağımızı dalgalandırarak Pakistanlı kardeşlerimizi selamladı. Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği” denildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022, 15:03