Bolu Komando Tugayı sınırda

Haber: C. kutay Aykan

Bolu 2. Komando Tugayında görev yapan özel komando birlikleri bu gün sabah itibariyle Suriye sınırına sivil otobüslerle sevk edildi. Bölgede barışın temini ve sınırlarımızı terör tehdidinden korumak maksadıyla bulunan askerlerimize Esad Rejimi tarafından gerçekleştirilen 2 alçak saldırı sonrasında sevkiyat ve hazırlıklar hız kazanmıştı. Son 1 haftada gerçekleşen yoğun askeri araç ve mühimmat sevkiyatına ek olarak bugün edinilen bilgiye göre sınıra Bolu 2. Komando Tugayında özel olarak eğitilen 400 komandonun sivil araçlarla takviye olarak bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Daha önce değişik birliklerden gönderilen ve Kırıkhan ilçesinde konuşlandırılan yaklaşık 400 komando bugün saat 10.00 sıralarında sivil otobüslerle sınır birliklerine takviye olarak gönderildi. Kahraman komandolarımızın ihtiyaç duyulan sınır bölgelerinde görev yapacağı öğrenildi.