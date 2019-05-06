Bolu Komando Tugayı sınırda

Haber: C. Kutay AYKAN

Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 3 askerimiz ocaklarına ateş düşerken, ülke de yasa boğuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, şehit askerlerimizin hemen ardından karadan ve havadan terör örgütlerinin inlerine kadar girerek, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Operasyonlara Bolu Komando Tugayında görev yapan ve özel eğitimli uzman askerler sınır bölgesine kaydırılarak, teröristlerle sıcak çatışmaya girerek, şehit meslektaşlarının kanlarını yerde bırakmadı. Kahraman komandolarımız 3 şehidimiz ardından 5 PKK/YPG’li teröristi öldürdü. Komandolarımızın sınır bölgesindeki hareketliliği sürüyor.