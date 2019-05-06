Bolu Komando Tugayı sınırda

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine hain terör örgütü PKK/YPG’nin yaptığı saldırı da 3 askerimizi şehit oldu. Bolu Komando Tugayında eğitim gören uzman askerlerimiz bölgeye kaydırılarak, terör örgütlerine kan kusturmaya başladı.

Bolu Komando Tugayı sınırda

Haber: C. Kutay AYKAN

Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 3 askerimiz ocaklarına ateş düşerken, ülke de yasa boğuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, şehit askerlerimizin hemen ardından karadan ve havadan terör örgütlerinin inlerine kadar girerek, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Operasyonlara Bolu Komando Tugayında görev yapan ve özel eğitimli uzman askerler sınır bölgesine kaydırılarak, teröristlerle sıcak çatışmaya girerek, şehit meslektaşlarının kanlarını yerde bırakmadı. Kahraman komandolarımız 3 şehidimiz ardından 5 PKK/YPG’li teröristi öldürdü. Komandolarımızın sınır bölgesindeki hareketliliği sürüyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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