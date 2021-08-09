Haber: Aysun Beykoz

Yıllarca, kalitesiyle yurt içi ve yurt dışında pek çok misafire ev sahipliği yapmış olan Koru Hotel, Adını kendi bahçesindeki, eşsiz meşe ağaçlarından alarak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, tüm birimlerinde renove olarak BOLU KORU HOTELS SPA & CONVENTION ismi ve misyonu ile hizmet vermeye devam ediyor.

Şehre yakın avantajlı konumuyla da dikkat çeken BOLU KORU HOTELS SPA & CONVENTION, tarihi, mimarisi, şık dekorasyonu, keyifli odaları ve samimi atmosferiyle, misafirlerine muhteşem bir tatil deneyimi yaşatıyor.

BOLU KORU HOTELS SPA & CONVENTION konfor, lezzet, eğlence seçeneklerini bir arada sunarak gündelik hayatın koşuşturmacasından uzaklaşıp harika zaman geçirmeleri için tüm alanlarında farklı imkanlar tanıyarak, misafirlerinin memnuniyetini kazanmayı başaran, hem keyifli bir tatil yapmak isteyenlerin, hem de profesyonel iş dünyasının değişmeyen adresidir.

Koruluk üzerine kurulu arazi içerisinde, çam ağaçları, ıstıranca meşeleri başta olmak üzere birçok ağacın arasında, oksijen ve doğanın muhteşem uyumu ile yürüyüş yapabileceğiniz 8 kilometre özel yürüyüş yolu misafirlerimizin hizmetindedir. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1934 yılında Düzce seyahati sırasında, şu an otelin sınırları içerisinde bulunan, zamanın at çiftliğini ziyareti sırasında, bir fotoğrafçı tarafından çekilen ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 2 adet Istranca Meşesi ağacı bulunmaktadır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Anıt Ağaç altında çekilen fotoğrafı hatıra olarak saklanmaktadır.

KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ…

Toplamda 187 oda ve 450 yatak kapasitesine sahiptir. Ana binada yer alan şık tasarımlı odalarda twin veya french yatak, WC, duş, banyo, jakuzi bazılarında şömine eşliğinde oturma grubu ve balkon bulunmaktadır. 14 adet farklı büyüklüklerde olup, çam ormanlarının tam ortasında ,muhteşem villaları, kendinizi özel hissetmeniz için titizlikle tasarlandı.

KONAKLAMALARINIZ, DOĞA İLE BAŞBAŞA

Yemeği sanata dönüştüren usta şeflerin, büyük titizlik ve en sağlıklı malzemelerle hazırladıkları, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler, Koru Pelit Hotel’in farklı tarzlarda dekore edilmiş restoranlarında konaklama deneyiminize tat katmak için sizleri bekliyor. 450 kişilik Çam Restaurant, 50 kişilik Koruhan Et Lokantasında, Ladin Teras Rest.120 kişilik Türk Mutfağından seçme, nefis tadların yanı sıra, ülke çapında bir üne sahip, benzersiz reçeteleri ile Koru Domates Çorbası, Koru Kebabı, Koru Talaş Böreğinin tadı damağınızda kalacak…

Coğrafi konumu olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na 230 kilometre, Ankara Esenboğa Havaalanı’na 200 kilometre mesafede stratejik bir noktada bulunan otel Abant Tabiat Parkı’na 25 kilometre, Yedigöller Milli Parkına 55 kilometre, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminaline 12, Kartalkaya Kayak Merkezine 50 kilometre ve Bolu Şehir Merkezine 14 kilometre mesafededir.

Otel önünden her 20 dakikada bir geçen halk otobüsleri ile HighWay Outlet Alışveriş Merkezi’ne, Bolu Şehir Merkezi’ne ve Abant Tabiat Parkı’na gidilebilir. Ayrıca 24 saat taksi hizmeti ile misafirlerin özel taşınması imkanı da mevcuttur.

SAĞLIKLI BİR TATİLİN KAPILARINI SİZLERE AÇIYOR

Kapalı Yüzme Havuzu ve Çocuk Havuzu, Kadınlara özel havuz ve SPA imkânı, Türk Hamamı, Fin Hamamı, Sauna, Masaj, Tuz Terapi Odası, Sıcak Taş Yatak Odası,

Aqua Terapi Odası, Fitness salonumuz ile misafirlerimize sağlıklı bir tatilin kapılarını açıyor.

Her türlü doğa sporuyla ilgilenebileceğiniz otel, futbol, basketbol, voleybol sporlarının yanı sıra t SPA bünyesindeki son teknoloji aletlerle dizayn edilmiş tam donanımlı Fitness salonuyla da konuklarına farklı spor aktiviteleri yapma imkânı tanıyor.

BOLU KORU HOTELS SPA & CONVENTION

2 adet profesyonel çim futbol sahası bulunmaktadır. 1 adet futbol antrenman sahası, sporculara yönelik, sosyal tesisler ve tribün bulunmaktadır.

Mini Club çocuk oyun salonu ile eğlenceli ve güvenli aktiviteler çocukları bekliyor.

04–12 yaş arasında tüm çocuklar için farklı programlar sunuluyor. Çocuk şovları, doğum günü kutlamaları ve özel gösteriler ile unutulmayacak anılar ile tatili yaşatıyor. Toplantı ve kongre turizmine de hizmet veren otelde, 1.200 kişi kapasiteli 900 metrekare Kongre Salonu, 278 metrekare Toplantı Salon, 170 metrekare Toplantı Salonu, 40 metrekare V.I.P. Salon olmak üzere toplam 8 adet toplantı salonumuz mevcuttur. Toplantı salonlarımızda kablolu ve kablosuz 20 Mbit metro ethernet, projeksiyon cihazı, flipchart, high balance ses sistemi standart hizmet olarak sunulmaktadır.