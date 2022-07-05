Bolu Kurban Pazarında Sahte Para Uyarısı!

Haber: C. Kutay Aykan

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruçay Mahallesi'nde bulunan kurban pazarına giderek, satıcılara gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. Ekipler,satıcılardan paraların boyutlarına ve üzerindeki şeride özellikle dikkat etmelerini istedi.

Kurbanlık satıcılarına broşür de veren ekipler, sahte para verenlerin olması durumunda emniyet ekiplerine bilgi verilmesini talep etti.