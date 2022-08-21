Bolu Kuzfındık köyünde 2703 m² tarla icradan satılacak

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu İl, Merkez İlçe, 109 Ada, 27 Parsel, KUZFINDIK Mahalle/Köy, İkinciçukur Mevkii, Bolu ili Merkez ilçesi Kuzfındık Köyü sınırlarında İkinciçukur mevkiinde bulunan tarla vasfı ve 109 ada ve 27 parsel numarası ile kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh, beyan, irtifak ve ibare bulunmamaktadır.