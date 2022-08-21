Bolu Kuzfındık köyünde 2703 m² tarla icradan satılacak

Taşınmaz , Belediye Mücavir alanı sınırları dışarısında kalıp, herhangi bir imar planına dahil değildir. Tarla olan taşınmaz Batı Karadeniz bölgesi içerisinde yer almakta olup yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarıdır. Taşınmaz; En yakın Köy Yerleşik Alana (meskun mahale) kuşuçumu 500metre, Bolu Valiliğine ise kuş uçumu 15,6km mesafededir. Köy Yerleşik alan sınırı dışarısında kalmakla kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.
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