Bolu Kuzfındık köyünde 2703 m² tarla icradan satılacak

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu İl, Merkez İlçe, 109 Ada, 27 Parsel, KUZFINDIK Mahalle/Köy, İkinciçukur Mevkii, Bolu ili Merkez ilçesi Kuzfındık Köyü sınırlarında İkinciçukur mevkiinde bulunan tarla vasfı ve 109 ada ve 27 parsel numarası ile kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh, beyan, irtifak ve ibare bulunmamaktadır.

Bolu Kuzfındık köyünde 2703 m² tarla icradan satılacak

Taşınmaz , Belediye Mücavir alanı sınırları dışarısında kalıp, herhangi bir imar planına dahil değildir. Tarla olan taşınmaz Batı Karadeniz bölgesi içerisinde yer almakta olup yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarıdır. Taşınmaz; En yakın Köy Yerleşik Alana (meskun mahale) kuşuçumu 500metre, Bolu Valiliğine ise kuş uçumu 15,6km mesafededir. Köy Yerleşik alan sınırı dışarısında kalmakla kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.

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Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 19:14
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