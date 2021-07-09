Bolu lise taban puanları belli oldu!



Haber: Yasin Bilgi

30 Haziran’da LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilimizdeki okulların taban puanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Bolu lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklandı. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.

BOLU LİSE TABAN PUANLARI 2021

Bolu ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Bolu lise taban puanlarını merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Bolu ve ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Bolu/Merkez/Bolu Fen Lisesi/Kontenjan 170/ Taban Puanı, 430,7068

Bolu/Merkez / İzzet Baysal Anadolu Lisesi/Kontenjan 204/ Taban Puanı, 388,8904

Bolu/Merkez/ Bolu Sosyal Bilimler Lisesi/Kontenjan 136/ Taban Puanı, 364,3404

Bolu/Gerede/ Gerede Fen Lisesi/Kontenjan 136/ Taban Puanı, 380,9814

Bolu/Merkez/Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi/Kontenjan 120/ Taban Puanı, 315,912

Bolu/Merkez/ Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi/Kontenjan 120/ Taban Puanı, 268,7374

Bolu/Dörtdivan/ Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Kontenjan 68/ Taban Puanı, 212,0674