Haber; ESRA ÖZTÜRK

TEOG Bolu Anadolu ve Fen Lisesi taban puanları öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Bolu'da en yüksek ve en düşük Anadolu ve Fen Lisesi taban puanları kaç oldu? Aşağıdaki tablodan 2016-2017 taban lisesi puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Tablolarda gösterilen puanlar bilgilendirme amaçlıdır. Öğrenciler bu puanların birebir olmadığını akıllarından çıkarmamalı ve tercih işlemlerinde bu puanları göz önünde bulundurarak gerçekleştirmelidir.

TERCİHLER NASIL YAPILMALI

TEOG tercihleri yaparken yukarıdaki listelerde baktığınız okulların özellikle yüzdelik dilimlerine mutlaka bakın. Diyelim ki sizin TEOG yerleştirme puanı sonucu oluşan yüzdelik diliminiz yüzde 10. Tercih yaparken sizin yerleşme ihtimali yüksek olan okulunuz yüzde 9 ile 11 arasındaki okullardır. Bu sebeple biz öğrencilerimize ilk bir iki tercihini yüzde 5ile 8 arasındaki okullardan yapmalarını, son bir iki tercihini yüzde 12 ile 18 arasında yapmalarını öneriyoruz. Öğrencilerimiz esas tercihlerini ise yüzde 8 ile yüzde 12'lik dilimdeki okullardan yapmalılar. Özellikle yüzde 9 ile 11 arasındaki okulların gelme ihtimali yüksek olacağı için bu aradaki okullar öğrenciler ve veliler tarafından iyi araştırılmalı. Bir okul araştırması yaparken o okulun üniversiteye yerleştirme başarısı, okulun konumu, öğretmen kadrosu dikkate alınmalıdır.

