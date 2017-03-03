Haber: Aysun Beykoz

Eskişehirspor yönetiminin Alpay Özalan'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Mustafa Denizli ile takımın yıldızlarından Erkan Zengin arasında son idmanda sert bir tartışma yaşandı.

İdman esnasında bileğine darbe alan Erkan Zengin'in buz tedavisi yaptığı esnada Mustafa Denizli'nin bazı telkinlerde bulunmasından sonra ikili arasında sözlü tartışma başladı. Olayın büyümesinden sonra ise Erkan Zengin idman sahasını terketti. Bunun üzerine Mustafa Denizli ise Boluspor maçı öncesinde Erkan Zengin'i kadro dışı bırakma kararı aldı. Konuyla ilgili yine Goal Türkiye'ye konuşan Erkan Zengin ise yaşananları doğruladı. Konuyla ilgili başkan Halil Ünal'ın Mustafa Denizli ve Erkan Zengin ile bir görüşme yapması bekleniyor.