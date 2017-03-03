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03 Mart 2017 Cuma
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    • Bolu maçı öncesi şok!..

    Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile Erkan Zengin arasında son idmanda kavga çıktı.

    03 Mart 2017 Cuma 14:30
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    Bolu maçı öncesi şok!..

    Haber: Aysun Beykoz

    Eskişehirspor yönetiminin Alpay Özalan'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Mustafa Denizli ile takımın yıldızlarından Erkan Zengin arasında son idmanda sert bir tartışma yaşandı.

    İdman esnasında bileğine darbe alan Erkan Zengin'in buz tedavisi yaptığı esnada Mustafa Denizli'nin bazı telkinlerde bulunmasından sonra ikili arasında sözlü tartışma başladı. Olayın büyümesinden sonra ise Erkan Zengin idman sahasını terketti. Bunun üzerine Mustafa Denizli ise Boluspor maçı öncesinde Erkan Zengin'i kadro dışı bırakma kararı aldı. Konuyla ilgili yine Goal Türkiye'ye konuşan Erkan Zengin ise yaşananları doğruladı. Konuyla ilgili başkan Halil Ünal'ın Mustafa Denizli ve Erkan Zengin ile bir görüşme yapması bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Eskişehirsporun, Yeni, Teknik, Direktörü, Mustafa

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