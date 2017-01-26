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MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve sekiz yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu ziyaret sohbet havasında geçti. Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Abbas Açıkol, Ali Sağol, Ayhan Eren, Davut Uzun, Erkan Bozacı, Şaban Kök, Talip Özcan ve Genç Müsiad Bolu Başkanı Mehmet Aydın'ın katıldığı ziyarette derneğin yeni dönem projeleri tartışıldı. Vali Aydın Baruş’a yeni dönemde planlanan çalışmalar hakkında şube başkanı Abdullah Abat tarafından bilgi verildi. Vali Baruş, Bolu’nun Marka Şehir olması gerektiğini ve bu yönde sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Üyelere yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.