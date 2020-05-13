“Bolu masası etrafında toplanalım”

Haber: BMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi parti liderlerine çağrıda bulunarak, “Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adına da 'Memleket Masası' diyelim” ifadelerine yer vermişti. Akşener’in yaptığı çağrıyı ilimiz özelinde tekrarlayan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş da konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizi ve dünyayı saran koronavirüs salgını maalesef hem sosyal hem ekonomik anlamda derin yaralar açmıştır. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen Türk milletinin zorluk karşısında mücadele geleneği tecelli etmiştir, insanımız görüş ve düşünce ayırt etmeksizin birlik olmuş ve bu dar günde birbirine omuz vermeyi bilmiştir. Bu salgının en büyük kahramanları hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarıdır. Hastanelerde ve sağlık kuruşlarındaki her bir görevli personel, hayatı pahasına insanüstü bir gayretle cansiperane bir şekilde bu illetle mücadele etmişlerdir. Buradan bütün sağlık emekçilerimize bir kere daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

“GÜN KAVGA DEĞİL, BİRLİK OLMA, ÇÖZÜM ARAMA GÜNÜDÜR”

“Yaşadığımız illetin ekonomik bilançosu çok ağır olmuştur” diyen Örnekbaş açıklamasının devamında, “Ekonomik olarak faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğu neredeyse durma noktasına gelmiştir. İşyeri sahipleri ekmek teknelerini işletememiş, çalışan vatandaşlarımız işlerinden ve kazançlarından mahrum kalmışlardır. Yaşadığımız bu zorluk, ne yazık ki yanlış planlamaların zayıflattığı ülke ekonomisinin sonuçlarını çok açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Biz elbette bu gün geçmişte yapılanların hesabını sormak ve kısır siyasi tartışmaların kapılarını aralamak için bu eleştirileri yapmıyoruz. Gün kavga değil, birlik olma, çözüm arama günüdür. Salgının ekonomik mağduriyetini sırtına yüklemiş olan vatandaşımızın ‘açılıktan öleceğime Korona’dan ölürüm” sefaletine düşürmeden alınması gereken tedbirleri değerlendirme günüdür” dedi.

“BOLU MASASI OLUŞTURULMASI GEREĞİNİ ELZEM GÖRÜYORUZ”

Örnekbaş açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Bu gün gelinen nokta da açıkça görülmektedir ki bu sorunun çözümü ve hafifletilmesi için siyasi görüş ayırt etmeksizin bütün siyasi partiler birlik olmak zorundadır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi bu konuya dikkat çekmiş ve başta iktidar partisi olmak üzere siyasi partilere çağrıda bulunmuştur. Genel Başkanımızın çağrısında ifade ettiği gibi Dünya ile birlikte ülke genelinde yaşanan sorunların çözümü için Türkiye siyasetinin odak noktasında bulunan partiler Memleket Masasında birleşmek zorundadır. Türkiye genelinde partimizin önerisiyle ‘Memleket Masası’ olarak adlandırılan çözüm önerisi yerelde de uygulanmalı, bu çözüm çatısı yerelde de teşekkül etmelidir. Ülke genelinde uygulanmaya çalışılan örnek yerelde de işletilmelidir. Bu sebeple bizde Bolu’da bir Bolu masası oluşturulması gereğini elzem görüyoruz. Bu gün Bolu’da Bolu halkından aldığı cesaretle siyaset yapan tüm siyasi partiler başta iktidar partisi olmak üzere Bolu öznesinde bir araya gelmek zorundadır. Bir araya gelip Bolu’nun kendine özgü sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm oluşturulması noktasında birlikte çalışma yapılmalıdır. Bu gün Bolu masası etrafında toplanma günüdür. Hep birlikte ayrılık, gayrılık gütmeden ortak aklı işletmemiz, birlikte çözüm arayışına girmemiz gerekmektedir. Mesele memleket meselesidir. Bu çözüm noktasından uzak durmak demek kendi siyasi konforunu bozmamak demektir. Gün ortak akıl günü, Bolu için birleşme günüdür.”