Bolu “MAVİ” renge yaklaşıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başkent Ankara, yüzde 75 aşılanma oranıyla " Düşük Riskli İller" arasına katıldı. Ankara'daki olumlu gelişmeyle ilgili paylaşım yapan Bakan Koca ise başta ilimiz olmak üzere, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya'yı sıralayarak, "Ankara örnek alınmalı" dedi.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da aşı randevularına gitmeyen vatandaşlara yönelik çağrılar yineleniyor. Aşılamada, Mavi Kategoriye giren illerimize Ankara da eklendi. Başkent, yüzde 75 aşılama oranını ulaşarak, salgınla mücadelede çok önemli bir aşama kaydetti.

"ÖRNEK ALINMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankaralıları kutladı. Başkentin çevresindeki illeri sıralayan Koca, "Ankara Covid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 15 İLİMİZ MAVİ KATEGORİDEHızla devam eden aşılama çalışmalarında önemli mesafe kat eden 15 ilimiz, mavi kategoriye dönerek rahat nefes aldı. Şu anda mavi kategoride bulunan illerimiz şu şekilde: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Amasya, Ordu, Hakkari. Bakan Koca, ayrıca, Bolu’nun mavi renk olduğunu sosyal paylaşım sitesinden de paylaştı.