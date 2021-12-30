Bolu MEB, haksızlık yapıyor



Haber: C. Kutay Aykan

Promosyon ödemeleri için, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, yaptığı anlaşmayla, eğitim çalışanlarının hak kaybına neden olduğunu dile getiren Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram şunları söyledi; “Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, 15.01.2022-15.01.2025 tarihleri arasında “3592” personeli kapsayan maaş ödemeleri protokolüne göre Bolu Merkezde görev yapan eğitim çalışanlarına üç yıl için “5.160 TL” olarak Yapı Kredi bankası ile promosyon anlaşması düzenlemiştir. Mevzuat gereği komisyonda yer alan yetkili sendika ise bu gelişmeyi bir başarıymış gibi kamuoyuna yansıtmıştır” dedi.

BOLU’YA NEDEN AZ?

Bolu Türk Eğitim Sen olarak yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda bu anlaşmanın eğitim çalışanlarımızı hak kaybına uğratacağını açık bir şekilde dile getirebiliriz. Bunu ifade ederken ilimiz anlaşmasına emsal olabilecek diğer il ve ilçelerde gerçekleştirilen promosyon anlaşmalarını örnek gösterebiliriz. Bu kapsamda Kocaeli, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aynı bankayla (Yapı Kredi) “1943” eğitim çalışanını kapsayan 3 yıl için 9.405 TL’ye promosyon anlaşması imzalamıştır. Daha az çalışanla, aynı yıllar için neredeyse bizlerden iki kat daha fazla (%82) kazanım elde eden bu anlaşma, Bolu merkez ilçe için gerçekleştirilen bu anlaşmanın ne kadar başarısız ve hak kaybı oluşturduğunu gözler önüne sermektedir. Bu düşüncemizi destekleyen daha çarpıcı örnekler sunulabilir.

BU HAKSIZLIĞA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Sonuç olarak Bolu’da her zaman eğitim çalışanının yanında olan Türk Eğitim Sen, bu haksızlığa göz yumamaz. Buradan çağrımız, bu anlaşmanın ivedilikle tekrar gözden geçirilerek hak kayıplarımızı giderici yeni bir anlaşmanın yapılmadır. Bolu’da eğitim çalışanları yalnız değildir. Dün olduğu gibi bugün de Türk Eğitim Sen tüm haksızlıkların karşısındadır. Dünden daha güçlü şekilde bunu muhataplarımıza dile getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizlere başarı olarak tanıtılan bu ucube promosyon anlaşmasının da nasıl bir hak kaybı oluşturduğunu her platformda dile getireceğiz. Zaten ekonomik sıkıntılar içerisinde mücadele eden Bolu’daki eğitim çalışanlarımız banka promosyonları ile bir nebze olsun nefes almak istemektedir. Eğer bu promosyon anlaşması eğitim çalışanlarımız lehine tadil edilmezse, yetkililerin ve yetkili sendikanın yeni bir başarısızlığı olarak hafızalara kazınacak ve eğitim çalışanlarımız bu durumu elbette olumsuz takdir edecektir.Türk Eğitim Sen Bolu Şube olarak, konuya ilişkin hassasiyetimizin süreceğini kıymetli eğitim çalışanlarının ve kamuoyunun takdirlerine saygıyla arz ediyoruz.