Bolu meğer bir cennetmiş!

Haber: C. Kutay AYKAN

Abant, Yedigöller ve Gölcük’le hem ülkemizin hem de dünyanın gözde doğa merkezleri arasında yer alan Bolu, şimdilerde yeni yeni keşfedilen Şelale ile Kanyonlarıyla da ünlenmeye başladı. Yerli ve yabancı doğa severler şimdiden bu alanlara ilgi göstermeye başladı. Bolu merkez ve 8 ilçesinde 2013 yılından bu yana doğa çalışmalarını sürdüren Bolu Doğa ve Turizm Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, yüksekliği 10 ile 25 metre arasında değişen 15 şelale ile toplam uzunluğu 157 kilometreyi bulan 10 kanyonu tespit ederek, tek tek bu yerleri fotoğraflayarak ve bu alanlara yürüyüş yolları yaparak hem ülkemizin hem de Bolu’nun turizmine büyük destek sağladı.

Yıllardır gün yüzüne çıkmayan ve hiç kimse tarafından fazla bilinmeyen şelale ve kanyonları bilgisayarına yükleyip internet üzerinden uydu görüntülerinde sağlayan Başkan Yıldırım, Bolu’da henüz ortaya çıkmayan çok sayıda irili ufaklı şelale ve kanyon olduğunu, bunlarında ortaya çakmışa için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

ŞELALER

Bolu merkeze bağlı Karadere Şelalesi adı altında 2, Aladağlar’daSuiçin ve Susızı olmak üzere 2, Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde Şahbazlar ile iki adet Küçkuz adı altında olmak üzere 3, Pazırcık köyünde Hızardere şelalesi, Dörtdivan ilçesinde Sayık dere şelalesi, Köroğlu dağlarında Köroğlu şelalesi, Kıbrıscık ilçesinde Yayla Çayırı şelalesi ile Anıgözü Şelalesi Göyönük ilçesinde eski adıyla Germanos olan şimdiki adıyla Soğukçam olan Su Harlan şelalesi bulunmakta.

KANYONLAR

Şu ana kadar keşfedilen ve Bolunun turizmine sunulan 15 şelaleden sonra 10 tanede kanyon ortaya çıkartıldı. Seben ilçesinde Kınıkçı kanyonu, Köroğlu dağlarından başlayan kanyon Çeltikdere köyünde son buluyor ve uzunluğu 38 kilometre, yine Seben ilçesinde Güzdere kanyonu, Sulaklar yaylasından başlayan kanyonSularlar köyünde sor bulurken bu kanyonun uzunluğu ise 14 kilometre, bir diğer kanyon yine Seben ilçesinde bulunan Asar kanyonu Avualan yaylasından başlayıp Kozyaka köyüne kadar ulaşmakta ve uzunluğu 10 kilometre. Kıbrıscık ilçesinde bulunan Çivrildere kanyonu Garip Medresesinden başlayıp Elliönü Manastırında son bulurken buranı uzunluğu ise 10 kilometre. Yine Kıbrıscık ilçesinde olan Cinköprü kanyonu, Beypazarı yolu üzerinden başlayıp Alanyolunda son bulurken bu kanyonun uzunluğu da 14 kilometre ve Kıbrıscık ilçesinde Arközü kanyonu, Köroğlu parktan başlayıp Şadıman Deresi Avcıkaya’da son buluyor ve uzunluğu 8 kilometre. Yine Kıbrısıcık ilçesinde olan Takmak Dere Kanyonu Kılkara köyünden başlayıp Elliönü Manastırına kadar geliyor, buranın da uzunluğu 9 kilometre. Bolu Merkeze bağlı Dombayderekanyonu daKartalkaya yolu İkisivri Kaya mevkiinden başlayıp Kındıra ve Kol Köyü yolana kadar geliyor. Bu kanonun uzunluğu da 13 kilometre ve keşfedilen bir diğer kanyonda Ayı Kaya mevkiinden başlayıp Düzce’nin Yığılca ilçesi sınırlarında son buluyor. Dombaydere kanyonunun uzunluğu da 7 kilometre olarak tespit edildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 15:46