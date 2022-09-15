Bolu Mengen'de 4 katlı bina mahkemeden satılıktır

Yüzölçümü : 510 m2

Kıymeti : 1.307.910,00 TL

KDV Oranı : %8

1. Satış Günü : 27/09/2022 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 29/11/2022 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Mengen Adliyesi Duruşma Salonu

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 10:15