Bolu Mengen'de 5.369 m2 tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Babahızır Köyü 174/28 Parsel (Eski 553 parsel). Taşınmaz tarım arazisi niteliğinde olup, üzerinde tek katlı betonarme ev bulunmaktadır.

Bolu Mengen'de 5.369 m2 tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

Yüzölçümü 5.369,73 m2
Kıymeti 440.884,36 TL
KDV Oranı %8
1. Satış Günü 27/09/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü 29/11/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mengen Adliyesi Duruşma salonu
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Bolu İli, Mengen İlçesi, Babahızır Köyü 111/104 Parsel (Eski 108 parsel) tarla vasfında taşınmaz.
Yüzölçümü 2.359,93 m2
Kıymeti 60.018,25 TL
KDV Oranı %8
1. Satış Günü 27/09/2022 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü 29/11/2022 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mengen Adliyesi Duruşma Salonu

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Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 10:14
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