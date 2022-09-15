Bolu Mengen'de 5.369 m2 tarla mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

Yüzölçümü : 5.369,73 m2
Kıymeti : 440.884,36 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 27/09/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 29/11/2022 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mengen Adliyesi Duruşma salonu
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Babahızır Köyü 111/104 Parsel (Eski 108 parsel) tarla vasfında taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.359,93 m2
Kıymeti : 60.018,25 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 27/09/2022 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 29/11/2022 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mengen Adliyesi Duruşma Salonu
İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 10:14