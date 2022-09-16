Yüzölçümü : 8.552,34 m2
Kıymeti : 2.147.085,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 27/09/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 29/11/2022 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mengen Adliyesi Duruşma Salonu
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Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Bolu Mengen'de 8.552 m2 arsa mahkemeden satılıktır
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi Gökçesu Köyü 103 Ada, 1 Parsel sayılı arsa vasfında, taşınmazın imar planı 2 kat (bodrum hariç) ve taşınmazın üzerinde muhtelif sayı ve nitelikte ağaç bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 8.552,34 m2
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