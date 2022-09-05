Ahır: 775,32 m2 taban alanına sahip yapı çelik direklerin çelik çatı iskeletine bağlanması yöntemiyle çelik konstrüksiyon olarak inşaa edilmiş, Duvarları tuğla örülmüş, çatısı saç ile kapatılmıştır. Ahırın bir kısmı bakıcı evi olarak ayrılmıştır. Ahırın iç kısmı hayvancılık faaliyetine kullanılabilir durumdadır. Ev: 94,13 m2 taban alanına sahip yapı, betonarme olarak 1,5 kat olarak inşaa edilmiş, alt kat depo olarak kullanılmakta, üst kat ise konut olarak kullanılmaktadır. Yapının çatısı kiremit örtülü camları pvc ısınma sistemi sobalıdır. Yapının ön kısmına ayakkabılık yapılmıştır. Ağaçlar: Taşınmaz üzerinde 25-30 yaşlarında 1 adet ceviz, 1 adet erik olmak üzere toplam 2 ağaç bulunmaktadır. "NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR."
Adresi : Bolu İli, Mengen İlçesi, Ağalar Köyü, 167 Ada. 14 Parsel Mengen / BOLU
Yüzölçümü : 1.389,52 m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Dosyasında
Kıymeti : 603.312,98 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 25/10/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 25/11/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : MENGEN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Bolu Mengen'de üzerinde yapılar olan tarla icradan satılacak
T.C. MENGEN İCRA DAİRESİ 2020/41 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu İl, Mengen İlçe, 167 Ada, 14 Parsel, AĞALAR Mahalle/Köy, Bolu İli, Mengen İlçesi, Ağalar Köyü, 167 ada, 14 Parsel nolu taşınmaz 1.389,52 m2 yüzölçümüne sahip olup taşınmazın niteliği tarladır. Taşınmazın niteliği tapu kayıtlarında her ne kadar Tarla olarak görünse de taşınmaz üzerinde 775,32 m2 taban alanına sahip Ahır, 94,13 m2 taban alanına sahip Ev, 14,38 m2 taban alanına sahip Depo bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan yapılan keşif tarihi itibariyle fiilen kullanılmamaktadır.
Ahır: 775,32 m2 taban alanına sahip yapı çelik direklerin çelik çatı iskeletine bağlanması yöntemiyle çelik konstrüksiyon olarak inşaa edilmiş, Duvarları tuğla örülmüş, çatısı saç ile kapatılmıştır. Ahırın bir kısmı bakıcı evi olarak ayrılmıştır. Ahırın iç kısmı hayvancılık faaliyetine kullanılabilir durumdadır. Ev: 94,13 m2 taban alanına sahip yapı, betonarme olarak 1,5 kat olarak inşaa edilmiş, alt kat depo olarak kullanılmakta, üst kat ise konut olarak kullanılmaktadır. Yapının çatısı kiremit örtülü camları pvc ısınma sistemi sobalıdır. Yapının ön kısmına ayakkabılık yapılmıştır. Ağaçlar: Taşınmaz üzerinde 25-30 yaşlarında 1 adet ceviz, 1 adet erik olmak üzere toplam 2 ağaç bulunmaktadır. "NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR."
YORUM EKLE