Bolu Mengen'de üzerinde yapılar olan tarla icradan satılacak

Ahır: 775,32 m2 taban alanına sahip yapı çelik direklerin çelik çatı iskeletine bağlanması yöntemiyle çelik konstrüksiyon olarak inşaa edilmiş, Duvarları tuğla örülmüş, çatısı saç ile kapatılmıştır. Ahırın bir kısmı bakıcı evi olarak ayrılmıştır. Ahırın iç kısmı hayvancılık faaliyetine kullanılabilir durumdadır. Ev: 94,13 m2 taban alanına sahip yapı, betonarme olarak 1,5 kat olarak inşaa edilmiş, alt kat depo olarak kullanılmakta, üst kat ise konut olarak kullanılmaktadır. Yapının çatısı kiremit örtülü camları pvc ısınma sistemi sobalıdır. Yapının ön kısmına ayakkabılık yapılmıştır. Ağaçlar: Taşınmaz üzerinde 25-30 yaşlarında 1 adet ceviz, 1 adet erik olmak üzere toplam 2 ağaç bulunmaktadır. "NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR."

Adresi : Bolu İli, Mengen İlçesi, Ağalar Köyü, 167 Ada. 14 Parsel Mengen / BOLU

Yüzölçümü : 1.389,52 m2

Arsa Payı : Dosyasında

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 603.312,98 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında

1. Satış Günü : 25/10/2022 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 25/11/2022 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : MENGEN ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

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