Bolu Mengenli MasterChef Hamza Türkiye’yi yasa boğdu

Haber: Okay Özcan

MasterChef Türkiye’nin 48’inci bölümünde, 2021 yılındaki MasterChef yarışmacıları bu yılki yarışmacılara destek vermek için stüdyoda bir araya geldi.Geçtiğimiz yılın yarışmacısı olan Mengenli Hamza Mercimek’in, böbrek yetmezliği nedeniyle rahatsızlığını öğrenen MasterChef’in jüri üyeleri Bolulu Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, hemen Hamza ile görüntülü telefon bağlantısına geçerek sohbet etti. Bu sırada Hamza, geçen sene birlikte yarıştığı arkadaşlarıyla dahüzünlü dakikalar yaşadı.

BÖBREK AĞRISI ŞİKÂYETİYLE HASTANEYE GİTTİM

Yaşadığı diyaliz sürecini ve ameliyat hazırlıklarını anlatan Hamza, MasterChef stüdyosunda annesinin böbreklerinden birini ona vereceğini paylaşmasıylaherkesi gözyaşlarına boğdu. Hamza Mercimek, böbrek ağrısı ile hastaneye gitmesiyle böbrekleri iflas ettiğini öğrendiğini de yine TV8 stüdyosunda sevenleriyle paylaştı.

“ANNEM BANA CAN VERECEK”

Hamza, ''Haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum. Tedavisi olan bir şey. Annem beni doğurdu, annem bana can verecek. Böbreğinin birini bana veriyor. Ameliyat hazırlıklarına başladık. İnşallah güzel olacak.Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu, çok mutluyum '' dedi.

STÜDYO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mengenli Hamza’nın açıklamalarının ardından, yarışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Her 3 şefte en kısa zamanda Hamza’yı ziyaret edeceklerini dile getirdi.