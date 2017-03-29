Haber: Esra Öztürk

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan evlenen çift raporunda Türkiye’de toplam 5 yüz 94 bin 493 nikah masasına oturdu. Bolu’da ise son iki yılda evlenen çift sayısının 3 bin 882 olduğu öğrenildi. Yer alan diğer bir istatistikte tespit edilen sayılara göre ilçelerde Bolu Merkez’de toplam 1366 ile 1’inci sırada yer alırken Kıbrıscık 9 ile sonuncu oldu.

Diğer ilçelerin istatistikleri ise Gerede 240 ile 2’inci, Mudurnu 103 ile 3’üncü, Mengen 90 ile 4’üncü, Göynük 76 ile 5’inci, Yeniçağa 57 ile 6’ıncı, Dörtdivan 28 ile 7’nci, Seben 17 ile 8’inci sırada yer aldı.

EVLENEN SAYILARINDA ARTIŞ

Türkiye’de evlenen çift sayılarının yüzdelik kısmında artık olduğu gözlemlendi. Bolu’da bu 1896’dan 1986’ya çıkan sayıda yüzde 4,7’lik bir artış olduğu gözlemlendi.