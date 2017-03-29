banner128

banner101

29 Mart 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu Merkez evleniyor

    TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Evlenen çift sayısı’ raporunda Bolu’da son iki yılda toplam 3 bin 882 çift dünya evine girdi. Bu istatistiklerde ise en fazla evlenen çiftin Merkez’den olduğu tespit edildi.

    29 Mart 2017 Çarşamba 11:47
    Bu haber 92 kez okundu
    Bolu Merkez evleniyor

    Haber: Esra Öztürk

    TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan evlenen çift raporunda Türkiye’de toplam 5 yüz 94 bin 493 nikah masasına oturdu. Bolu’da ise son iki yılda evlenen çift sayısının 3 bin 882 olduğu öğrenildi. Yer alan diğer bir istatistikte tespit edilen sayılara göre ilçelerde Bolu Merkez’de toplam 1366 ile 1’inci sırada yer alırken Kıbrıscık 9 ile sonuncu oldu.

    Diğer ilçelerin istatistikleri ise Gerede 240 ile 2’inci, Mudurnu 103 ile 3’üncü, Mengen 90 ile 4’üncü, Göynük 76 ile 5’inci, Yeniçağa 57 ile 6’ıncı, Dörtdivan 28 ile 7’nci, Seben 17 ile 8’inci sırada yer aldı.

    EVLENEN SAYILARINDA ARTIŞ

    Türkiye’de evlenen çift sayılarının yüzdelik kısmında artık olduğu gözlemlendi. Bolu’da bu 1896’dan 1986’ya çıkan sayıda yüzde 4,7’lik bir artış olduğu gözlemlendi.

    Anahtar Kelimeler: TÜİK, Kocaeli, Bölge, Müdürlüğü, Hazırlanan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bordo salon “kütür kütür” stand up tadında mı?..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TARİHİ KİMLİĞİ GÜNÜMÜZDE NEVRUZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Açığa imza
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129