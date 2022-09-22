Yüzölçümü : 1.180,10-m²
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 190.085,00-TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 29/11/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/12/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Bolu merkezde 1.180 m2 arsa mahkemeden satılıktır
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, YUMRUKAYA Köyü, DÖLLÜK Mevkii, 117 Ada, 164 Parsel, Özellikleri : Taşınmaz, Bolu Belediye Başkanlığının imar planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı, taşınmazın bir kısmının yerleşik alan içerisinde bir kısmının orman alanında kaldığı, taşınmaz %2 eğime sahip olupzemin çimle kaplı olduğu, yola cepheli olduğu, taşınmaz üzerinde toplamda 21 adet çeşitli meyve ağaçları olduğu, taşınmazın arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 1.180,10-m²
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