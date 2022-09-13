Yakın çevresinde taşınmaz ile benzer özellikte ayrık nizam 4-5 katlı konut amaçlı yapılaşmalar ile boş parseller bulunmaktadır. Doğusunda Canip Baysal Lisesi, Batısında SEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Kuzeybatısında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Güneyinde Ticaret Odası mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul site şeklinde yapılaşmış olup; 1- A, B, C, D ve E blok olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. 2- A Blok, Bodrum+Zemin+Normal Katlı olarak ayrık yapı nizamında betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. 3- Bina girişi projesine uygun olarak zemin katgüney yönden yapılmaktadır.4- Binaların dışı sıvalı ve boyalıdır. 5- Binada 1 Adet asansör bulunmaktadır. 6- Bodrum katta garajlar, zemin ve normal katlarda 2'şer mesken olmak üzere 6 Adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmaz A Blok Zemin Kat 2 Bağımsız nolu mesken;
1- Mimari projesine göre hol, salon, mutfak, 3 oda, kiler, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Bolu merkezde 3+1 daire icradan satılıktır
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu İl, Merkez İlçe, 843 Parsel, ALPAĞUTBEY Mahalle/Köy, Derekenarı Mevkii, ZEMİN KAT A BLOK 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Bolu İli, Merkez İlçesi, 843 Parsel, Derekenarı mevkiinde bulunan mesken niteliğindeki ana gayrimenkulün; (A Blok, Zemin Kat, No:2, Arsa Payı 137, Arsa Payda 4501, Tipi: Kat Mülkiyeti) Taşınmaz kentin kuzeybatısında konut gelişme bölgesi içinde kalmaktadır.
Yakın çevresinde taşınmaz ile benzer özellikte ayrık nizam 4-5 katlı konut amaçlı yapılaşmalar ile boş parseller bulunmaktadır. Doğusunda Canip Baysal Lisesi, Batısında SEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Kuzeybatısında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Güneyinde Ticaret Odası mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul site şeklinde yapılaşmış olup; 1- A, B, C, D ve E blok olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. 2- A Blok, Bodrum+Zemin+Normal Katlı olarak ayrık yapı nizamında betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. 3- Bina girişi projesine uygun olarak zemin katgüney yönden yapılmaktadır.4- Binaların dışı sıvalı ve boyalıdır. 5- Binada 1 Adet asansör bulunmaktadır. 6- Bodrum katta garajlar, zemin ve normal katlarda 2'şer mesken olmak üzere 6 Adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmaz A Blok Zemin Kat 2 Bağımsız nolu mesken;
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