Bolu merkezde 3+1 daire icradan satılıktır

Yakın çevresinde taşınmaz ile benzer özellikte ayrık nizam 4-5 katlı konut amaçlı yapılaşmalar ile boş parseller bulunmaktadır. Doğusunda Canip Baysal Lisesi, Batısında SEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Kuzeybatısında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Güneyinde Ticaret Odası mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul site şeklinde yapılaşmış olup; 1- A, B, C, D ve E blok olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. 2- A Blok, Bodrum+Zemin+Normal Katlı olarak ayrık yapı nizamında betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. 3- Bina girişi projesine uygun olarak zemin katgüney yönden yapılmaktadır.4- Binaların dışı sıvalı ve boyalıdır. 5- Binada 1 Adet asansör bulunmaktadır. 6- Bodrum katta garajlar, zemin ve normal katlarda 2'şer mesken olmak üzere 6 Adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmaz A Blok Zemin Kat 2 Bağımsız nolu mesken;

1- Mimari projesine göre hol, salon, mutfak, 3 oda, kiler, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

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