Haber: Kasım Şahin

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 12'si muvazzaf olmak üzere Bolu 2. Komando Tugayı personeli 13 kişi, Jandarma Komutanlığı personeli 1 kişi ve bu askeri personellerin mahrem imamları olduğu değerlendirilen ve daha önce görevinden ihraç edilen 2 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu merkezli, Ankara, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Çankırı, Isparta, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ekipler, 2 kişinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.