Bolu merkezli 5 ilde operasyon

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 6 kişi için soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık operasyon için düğmeye bastı. Bolu merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç., Y.E.Y., Z.K., E.E., E.G., K.G. isimli şüpheliler Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla ev ve iş yerlerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili FETÖ’ye üye olmak suçundan soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 12:23