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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ercoşkun, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in 'Cennet annelerin ayakları altındadır' mealindeki Hadis-i Şerif'i ile evlatların annelerine karşı göstermeleri gereken saygıya işaret edilmiştir.

İnsanlığa apaçık bildirilen bu Hadis-i Şerif'ten yola çıkarak, annelerimiz olarak gördüğümüz şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerin saygıyla mübarek ellerinden öpüyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. İnancımız gereği sadece bir gün değil, annelerimizin her daim baş tacı edilmesi gerektiğine inanarak, annelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."