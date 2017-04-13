Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Yeşilçele Köyü'nde bölgedeki köy sakinleri ve muhtarlara seslenerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Meclis'in etkisi ve gücü daha fazla olacak. Cumhurbaşkanı hızlı karar alacak, uygulayacak, netice alacak ama Meclis'e kanun gönderemeyecek. Yasama faaliyeti sadece Meclis'te olacak. Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımız sizin içinizden çıkan bir evladınız" dedi. Erdoğan, açıklamalarında ayrıca, bölgedeki ulaşım yatırımlarının sürdürüleceğini açıkladı.

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'A TAM DESTEK

Milletvekili Ercoşkun, gün boyu süren Sanayi Sitesi çalışmaları sonrası, Yeşilçele Köyü'nü ziyaret etti ve köy konağında vatandaşlarla buluştu. Ercoşkun'a ziyarette, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel Meclisi Üyeleri Erol Özak ve İlhan Serçe ile AK Parti önceki dönem il başkanlarından Mehmet Emin Güz'de eşlik etti. Ercoşkun'un Yeşilçele Köyü ziyaretinde, köy sakinleri yanı sıra çevre köy sakinleri ve muhtarlar da hazır bulundu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SİZİN İÇİNİZDEN ÇIKAN EVLADINIZ"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar ki başarısına dikkat çekerek, "Recep Tayyip Erdoğan başarılıysa, bu sizin içinizden çıkan evladınız olduğu için oluyor. Biz sizin derdinizle dertleniyoruz" dedi.

Milletvekili Ercoşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada örnek alınan bir lider olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"FRANSA'DA CUMHURBAŞKANI ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'I ÖRNEK ALIYOR"

Dünyada ekonomik kriz varken, havaalanları, hızlı trenler yapıyoruz. Dünya ülkeleri yaptığımız yatırımlara şaşıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı, 'ABD Başkanı Trump gibi, Rusya Başkanı Putin gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bağımsız olacağım, başkasından emir alıp iş yapmayacağım. Onları kendime örnek alıyorum' diyor. Recep Tayyip Erdoğan başımızı öne eğdirmedi. İsrail Cumhurbaşkanına, 'Dur bir dakika, sen öldürmeyi iyi bilirsin' dedikten sonra işler değişti.

Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişikliği maddeleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI MECLİS'E KANUN GÖNDEREMEYECEK"

Meclis'e gelen kanunların yüzde 98'i hükümetten gelen kanunlar. Yani Başbakanımızdan gelen kanunlar? Benim Başbakanımızdan gelen kanunları reddetme şansım var mı? AK Parti milletvekili olarak reddedemem. Ama yarın Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e kanun gönderme yetkisi olmayacak.

Mevcut sistemde bugün Cumhurbaşkanı attığı imzalardan dolayı sorumlu değil ama yarın o imzalardan sorumlu olacak. Mahkemeye tabi olacak.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DİYEN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'LA YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz tarihimizin bize yüklediği misyonun, şu an ki Türkiye'nin gerek bölgede, gerek dünyada doğru bulduğunu ifade eden ama bunu yaparken de hak ve adalet çerçevesinde dile getiren, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür, artık bu sistemin değişmesi lazım' diyen bir Cumhurbaşkanıyla, Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam edeceğiz inşallah. Ama bu kez Türkiye olarak, Türk Milleti olarak, millet ne demektir 15 Temmuz'da dünyaya gösteren Türkiye'de istikrar için, istikbal için, istiklal için, vatan için, bayrak için TABİ Kİ EVET diyoruz."