Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Dönemi, mecliste düzenlenen oturumla başladı. Yeni meclisin en yaşlısı olan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın geçici başkanlığında yapılan ilk oturumda milletvekilleri yemin etti.

Yemin eden milletvekilleri arasında, Bolu milletvekilleri de vardı. AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yemin ederek resmen görevlerine başladılar.

TBMM’deki tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İlk oturuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Oturum, meclisin en yaşlı vekili olması nedeniyle geçici başkanlık yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın açılış konuşması ile devam etti.

Daha sonra milletvekilleri alfabetik sırayla meclis kürsüsüne gelerek milletvekili yeminini ettiler. AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, akşam saatlerinde milletvekili yeminini ettiler.

Gece saatlerine kadar süren yemin töreni boyunca, milletvekilleri yemin etti. Yeni dönemde, AK Partinin 293, CHP’nin 146, MHP’nin 49, HDP’nin 67, İyi Partinin ise 45 sandalyesi bulunuyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz Pazartesi Günü saat 16.30’da TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek, ardından Anıtkabir’i ziyaret edecek. Aynı gün 18.00’da Külliye’de Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni yapılacak.