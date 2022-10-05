“Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü neyi bekliyor?”



Haber: Okay Özcan

Tek kişilik emekli maaşlarına bile 10 bin TL’ye yakın promosyon ödemesinin yapıldığı bu günlerde, öğretmenler Milli Eğitim Müdürlüğünün 3 yıl için yaptığı 5200 TL’lik anlaşmayı fesih etmesini bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Bolu İl Temsilcisi Uğur Pekcan; “Öğretmen maaşlarının devletin açıkladığı yoksulluk sınırının bile çok altında kaldığı şu günlerde, öğretmen camiasına bir nefes olacak promosyon konusunun peşini bırakmayacağız” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün geçtiğimiz Kasım ayında imzaladığı düşük getirili promosyon anlaşması için hukuki girişimlerini sürdürdüklerini belirten Pekcan, “Mahkemelerde sürüncemede kalmadan çözülebilecek bir konunun, bu kadar uzatılmasında artık iyi niyet göremiyoruz. Türkiye’de birçok il ve ilçede promosyon fesihleri gerçekleştirilmiş ve yeniden yapılan ihale sonucu eğitim çalışanları 4 ile 6 kat arasında bir promosyon geliri elde etmişlerdir. Bunun en yakın tarihli örneği Kahramanmaraş ilinde yaşanmıştır. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ile aynı dönem ve aynı banka şubesi ile yapılan anlaşmayı fesih eden Kahramanmaraş Millî Eğitim Müdürlüğü, 6000 TL tutarındaki promosyon anlaşmasını 23000 TL ye çıkaran bir ihaleye imza atmıştır. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde tüm bu gelişmeleri aktardık. İlgilileri adım atmaya çağırdık, yetmedi noter kanalıyla fesih ihtarnamesi çektik. İlgili banka kısmen kabul edilebilir bir miktarda fesih bedeli çıkarmış olmasına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iptal ve yeniden ihale sürecini uzatması eğitim çalışanlarının ödeyecekleri fesih tazminatını sürekli artırmaktadır.Bu nedenle İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ivedilikle iptal kararını açıklamaya çağırıyoruz. Aksi durumda eğitim çalışanlarının haklarını yasal yollardan savunacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

Uğur Pekcan; “Banka promosyon konusu ile ilgili olarak bazı sendikalardan destek görmüş olmamıza rağmen promosyon komisyonunun resmi üyesi olan sendikanın başlangıçta anlaşmanın iptal edilemeyeceği yönündeki görüşünü hızla değiştirmiş olmasını da trajikomik bir durum olarak görüyoruz. Birileri her ne kadar bu mücadeleye sahip çıkmaya çalışsa da eğitim çalışanları kimin haktan olduğunu çok iyi görüyor” dedi.