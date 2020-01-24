Bolu Milli Eğitime yeni müdür

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Şubat 2019 tarihli yazıyla Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yasin Tepe, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Tepe, Bolu’dan önce Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyordu.

Konuyla ilgili konuşan Tepe, “Yaklaşık bir yıldır görev yaptığım Bolu’da çok güzel ve başarılı bir çalışma dönemi geçirdim. Burada kalmak isterdim fakat Bakanlığımız böyle uygun görmüş. Görev sürem boyunca yalnız bırakmayan Bolu’daki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep’e atanan Yasin Tepe’nin yerine ise İstanbul Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’nın atandığı öğrenildi.

CEMİL SARICI KİMDİR?

1966 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, Orta, Lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl öğretmenliğe, 2005 yılında müdür yardımcılığına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Kitap Yazım Komisyonu görevinden sonra 2008 yılında okul müdürlüğüne başladı. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmalarına devam ediyor. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 13:32