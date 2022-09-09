Bolu Mimarlar Odası: Başkanımızın yanındayız!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın, Danıştay kararına rağmen İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından görevinden ihraç edilmesine tepkiler sürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubeye bağlı Bolu Mimarlar Odası dahil olmak üzere 14 ilden temsilciliğin yaptığı ortak açıklamada, “Tüm saldırı ve baskılara karşı Şubemizin ve Başkanımız Tezcan Karakuş Candan’ın haklı ve onurlu mücadelesinin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

14 İL ORTAK AÇIKLAMA YAYINLADI

Ortak açıklama; Bolu Temsilciliği, Bartın Temsilciliği, Çorum Temsilciliği, Karabük Temsilciliği, Karadeniz Ereğli Temsilciliği, Kastamonu Temsilciliği, Kırıkkale Temsilciliği, Kırşehir Temsilciliği, Tunceli Temsilciliği, Zonguldak Temsilciliği, Düzce Oda Temsilciliği, Nevşehir Oda Temsilciliği, Sivas Oda Temsilciliği, Yozgat Oda Temsilciliği tarafından yapıldı.

“MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİNİN VERDİĞİ MÜCADELE KAMUOYU TARAFINDAN ÇOK İYİ BİLİNMEKTE”

Açıklamada, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a destek verildi. Mimarlar Odası ve Başkanının kenti ve mesleğini korumaktan, kamu yararını savunmaktan, haksız kazanç elde eden rantçılara karşı mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmadığı belirtilen açıklamada, “TOGO Kuleleri’nin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlatılan süreç işte bu mücadeleyi ve onun en öndeki yürütücüsü Tezcan Karakuş Candan’ı hedef almaktadır. Biliyoruz ki Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Cumhuriyetin kurucu değerlerine, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yağmaya ve talana, ülkede uygulanan hukuksuzluklara, toplumsal olaylara karşı gösterdiği duyarlılık, verdiği mücadele kamuoyu tarafından çok iyi bilinmekte ve takdir edilmektedir.

“ŞUBEMİZ, HUKUKSUZ VE RANT ODAKLI KARARLARA KARŞI OLDUĞU İÇİN BU SALDIRILARA MARUZ KALMAKTADIR”

Kentlerimizde de verdiğimiz kamu yararı için hukuksuz ve rant odaklı kararlara karşı tüm mücadelelerimizde bize her türlü desteği veren, gücünü toplumdan ve bilimden alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi en zor günlerde dahi kararlılık ve cesaretle doğruları söylemekten vazgeçmediği için bu saldırılara maruz kalmaktadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı temsilcilikler olarak bizler tüm saldırı ve baskılara karşı Şubemizin ve Başkanımız Tezcan Karakuş Candan’ın haklı ve onurlu mücadelesinin yanındayız” denildi

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022, 12:26