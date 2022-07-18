Bolu Mudurnu Burj Al Babas projesinde yeniden konkordato

2011 yılında Bolu Mudurnu’da Sarot Termal Group tarafından yapımına başlanan ve çok konuşulan Burj Al Babas adlı proje iki yıl önce konkordato ilan etmişti. Konkordato sürecinin dolmasına yakın şirket merkezini İstanbul’dan Bolu’ya taşıdı. Taşınmasının ardından Mudurnu’daki mahkemeye başvuran şirket tekrardan konkordato sürecini başlattı. Şirkete üç yeni komiser atanırken üç ay geçici mühlet verildi.

BURJ AL BABAS YİNE GÜNDEMDE

750 bin metrekare arazi üzerinde 732 villa, alışveriş merkezi, otel ve iki kongre merkezini içinde bulunduran ve 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas adlı proje yine gündem olmaya başladı.

İlk konkordato sürecinin ardından konuşan Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, taşeron firmalara 40 milyon civarında borçları olduğunu açıklamış, satılan 350 mülk sonrasında Dubai, Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerden taksit ödemelerinde aksaklıklar yaşandığını, art niyetli olsalar kaçmaya çalışacaklarını belirten değerlendirmelerinde bulunmuştu.

2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvuran Sarot Termal Group’a mahkeme 3 ay süre vermiş sürenin dolmasıyla İstanbul 3’üncü Ticaret Mahkemesi, 2018 Eylül ayında Sarot Group çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı vermişti.

İFLAS KARARI KALDIRILMIŞTI

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının Ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Group da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

FENOMEN MEKÂNI OLDU

İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Group, 2020 yılında yeniden konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi başvuruyu kabul ederken, proje kapsamındaki inşaat çalışmaları ve satış yeniden durdu.

Geçen süre boyunca hayalet bir kasaba görünümüne bürünen projeyi, yerli ve yabancı birçok sosyal medya fenomeni ve şarkıcı kullandı. Şato görünümlü yapılar içinde çeşitli içerikler ve müzik klipleri üreten fenomenlerin çalışmaları milyonlarca kez görüntülenirken, MEDUZA, Becky Hill, Goodboys tarafından seslendirilen Lose Control şarkısının klibi burada çekildi. Yayınlanan klip 107 milyondan fazla izlendi.

İSTANBUL’DAN BOLU’YA TAŞINDI

Bu süre zarfında şirket, merkezini İstanbul’dan Bolu’ya taşıdı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki davadan feragat eden şirket, 27 Mayıs 2022 günü Mudurnu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Yeni bir konkordato süreci başlamasına onay veren mahkeme, 3 ay geçici mühlet verdi.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi, davacıların mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı ve konkordato teklifinin tasdik şartlarının yerine gelip gelemeyeceğinin tespiti amacıyla bir bağımsız denetçi, bir mali müşavir ve bir hukukçu geçici komiser olarak atandı.

BORÇLAR BİTMEK ÜZERE DEMİŞTİ

Sarot Termal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, Kasım 2021’de yaptığı açıklamada “İnşallah en kısa zamanda Burj Al Babas’ın tüm villaları ve içindeki otelinin hem yapımına hem de satışına başlayacağız. Mahkemenin kararı koruma tedbir kararıdır. Millet farklı bir şey zannediyor ama farklı bir şey yok. Konkordato dediğimiz koruma tedbir kararı var firmada. Bir müddet daha devam edecek. Borçlar da bitmek üzere. Yeni yapılanmayla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizle birlikte finans da sağlanıyor. Bölgemiz için hayırlı olacak”

2022 SONLARINI İŞARET ETMİŞTİ

“2022’in sonlarında doğru içindeki rezidans, 180 odalı otel, 2 kongre merkezini faaliyete sokacağız. Arkasından etap etap körfez ülkelerdeki Arap müşterilerimiz ve yurt içindeki müşterilerimize satış olacak. Aynı zamanda burası sağlık turizmine de hizmet edecek” ifadelerini kullanmıştı.

KONKORDATO NE DEMEK?

Konkordato “iflas anlaşması” demektir. İflas ertelenmesi kurumunun kaldırılması ile oluşan boşluğu doldurması için getirilmiş bir anlaşma çeşididir.

Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırması için başvurdukları hukuki bir yöntem. Bu yöntem olan Konkordato, hem borçlunun hem de alacaklının menfaatlerini korumak üzere tasarlanmıştır. Konkordato basit bir tabir ile borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir düzlemde anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasıdır.